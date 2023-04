Meta Platforms (ex Facebook): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Meta Platforms (ex Facebook) stellte am 27.04.2023 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,20 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,72 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 28,65 Milliarden USD im Vergleich zu 27,91 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 2,02 USD hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 27,67 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at