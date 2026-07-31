Meta Platforms (ex Facebook) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Meta Platforms (ex Facebook) äußerte sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,18 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 7,14 USD je Aktie erwirtschaftet.

Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 60,80 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 47,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at