Meta Platforms (ex Facebook) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Meta Platforms (ex Facebook) hat am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 10,44 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 6,43 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 33,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 56,31 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 42,31 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at