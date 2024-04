Meta Platforms (ex Facebook): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Meta Platforms (ex Facebook) hat am 25.04.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,20 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 36,46 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28,65 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Experten hatten einen Gewinn von 4,32 USD je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 36,14 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at