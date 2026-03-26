Aiming Aktie
WKN DE: A14P06 / ISIN: JP3161050004
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26.03.2026 21:08:59
Meta Platforms Is Aiming for a $9 Trillion Market Cap by 2031
Meta Platforms (NASDAQ: META) has set an extremely ambitious goal for the next five years, according to a recent report from The Wall Street Journal. The social media company introduced a new stock option program for top executives, with potential payouts for some worth hundreds of millions, if Meta reaches a $9 trillion market cap by 2031.With Meta stock down 10% on the year as of March 25, shareholders are eager for any sign that it will turn its performance around. But considering its current market cap is $1.5 trillion, how likely is it to meet its target?Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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