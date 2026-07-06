CoreWeave Aktie

CoreWeave für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.07.2026 23:30:00

Meta Platforms Is Entering the Neocloud Business. Here's Why CoreWeave Investors Should Not Worry.

CoreWeave (NASDAQ: CRWV) stock plunged 18% over two trading sessions after Bloomberg revealed that Meta Platforms (NASDAQ: META) is entering the neocloud business. Admittedly, one can understand the concerns, as Meta is a "Magnificent Seven" company with a massive cash hoard and 32 large-scale data centers across the planet.Although CoreWeave is a smaller enterprise with challenges investors should watch, the cloud stock may not be as vulnerable as some investors have assumed. CoreWeave investors should probably not worry about competition from Meta, and here is why.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu CoreWeave

mehr Nachrichten