CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
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06.07.2026 23:30:00
Meta Platforms Is Entering the Neocloud Business. Here's Why CoreWeave Investors Should Not Worry.
CoreWeave (NASDAQ: CRWV) stock plunged 18% over two trading sessions after Bloomberg revealed that Meta Platforms (NASDAQ: META) is entering the neocloud business. Admittedly, one can understand the concerns, as Meta is a "Magnificent Seven" company with a massive cash hoard and 32 large-scale data centers across the planet.Although CoreWeave is a smaller enterprise with challenges investors should watch, the cloud stock may not be as vulnerable as some investors have assumed. CoreWeave investors should probably not worry about competition from Meta, and here is why.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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