Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
30.09.2026 20:50:00
Meta Platforms Is Making a Push Into AI Hardware. History Says Apple Investors Shouldn't Worry.
Unlike its hyperscaler peers, Meta Platforms (NASDAQ: META) doesn't operate its own legacy cloud computing platform. It's still investing heavily in artificial intelligence (AI), though, with capital expenditures forecast to be between $130 billion and $145 billion in 2026. The business certainly wants to lead the consumer AI market.
The Mark Zuckerberg-led enterprise is making a huge push into AI hardware, as its Meta Connect 2026 event revealed. The market has become more bullish about it, too, with the "Magnificent Seven" stock soaring by 25% in the past month (as of Sept. 28).
Logical investors might wonder what Meta's recent product launches mean for consumer tech leader Apple (NASDAQ: AAPL). Do Meta's moves pose a threat to the iPhone maker?
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Inc.
|
18:01
|Börse New York in Rot: Dow Jones mit Abgaben (finanzen.at)
|
09:30
|dailyAktien: Apple – Analystenkursziel bereits übertroffen (NewsTool)
|
09:30
|dailyAktien: Apple – Analystenkursziel bereits übertroffen (NewsTool)
|
30.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
30.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
|
30.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones schwächer (finanzen.at)
|
30.09.26
|Börse New York: Dow Jones steigt zum Start (finanzen.at)
|
29.09.26
|Börse New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Dienstagshandels Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|28.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|27 000,00
|1,43%
|Apple Inc.
|293,20
|-0,39%
|Meta Platforms (ex Facebook)
|647,80
|0,86%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow stabil -- ATX schließt tief im Minus -- DAX verliert Kampf um 25.000-Punkte-Marke -- Nikkei schlussendlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte tiefer. Der US-Leitindex bewegt sich seitwärts. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.