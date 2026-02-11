Meta Platforms Aktie

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

11.02.2026 19:37:00

Meta Platforms Is Preparing for AI's "iPhone Moment": Is the Stock a Buy?

In 2007, Apple launched the first iPhone, a device that eventually became the model for other smartphones. The iPhone wasn't the first smartphone, but it completely changed the industry and made Apple immensely successful. It remains its largest source of sales to this day.Meta Platforms (NASDAQ: META) is trying to pull off something similar. The company believes it has identified how most people will interact with artificial intelligence (AI) in their day-to-day lives within a few years. And if Meta Platforms can lead this revolution, it could pay rich dividends to the tech leader down the road.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

29.01.26 Meta Platforms Kaufen DZ BANK
29.01.26 Meta Platforms Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.01.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
29.01.26 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 Meta Platforms Buy UBS AG
