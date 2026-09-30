RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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30.09.2026 13:22:00
Meta Platforms Is Up Nearly 25% in September. Does It Have Room to Rise Further?
Meta Platforms (NASDAQ: META) has had an incredible September. At its peak, it rose more than 30%, although it sold off in the last few days of the month. Still, those are impressive results for Meta, especially given how poor its performance earlier in 2026 was.
It took that strong month for Meta to finally sit in positive year-to-date territory, but was this rally deserved? Let's take a look at what propelled it, and if those tailwinds are enough to maintain its momentum.
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