Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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28.10.2026 07:45:02
Meta Platforms Just Delivered Great News to AI Stock Investors
In recent weeks, Meta Platforms (NASDAQ:META) seems to have emerged as a top driver of the AI trade.
First, in September, the company launched its new Muse personal AI agent, driving a surge in the stock and the broader AI sector as Muse shot to the top of the download charts on Apple and Android.
Then, following the company's second-quarter earnings report, the stock plunged after it reported its first quarter with negative free cash flow, as investors took a skeptical stance toward its spending plans on AI infrastructure.
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
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27.10.26
|Anthropic, Meta and the K-shaped company (Financial Times)
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27.10.26
|Anthropic, Meta and the K-shaped company (Financial Times)
|
27.10.26
|Anthropic, SpaceX, Tesla, Meta, SAP, Netflix - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
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27.10.26
|Anthropic, SpaceX, Tesla, Meta, SAP, Netflix - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
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27.10.26
|dailyAktien: Meta Platforms – Anzeichen für eine Stabilisierung (NewsTool)
|
27.10.26
|dailyAktien: Meta Platforms – Anzeichen für eine Stabilisierung (NewsTool)
|
26.10.26
|ROUNDUP 2: Meta plant Aktienverkäufe für knapp 100 Milliarden US-Dollar (dpa-AFX)
|
26.10.26
|ROUNDUP: Meta plant Aktienverkäufe für knapp 100 Milliarden US-Dollar (dpa-AFX)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|560,60
|1,54%
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