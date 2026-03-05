AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
05.03.2026 15:45:00
Meta Platforms Just Made Massive Deals With Both Nvidia and AMD. Which Stock Should You Buy?
Meta Platforms (NASDAQ: META) shocked investors when it announced plans to spend between $115 billion and $135 billion on capital expenditures this year, mostly on its artificial intelligence buildout. That's an 87% year-over-year increase in spending at the high end of its guidance.Some of the biggest beneficiaries from Meta's massive budget are chipmakers. Meta recently announced two contracts with Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) to use their GPUs and CPUs in its data centers, each worth tens of billions of dollars.Here are the details investors need to know.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
