Safety Income and Growth Aktie
WKN DE: A2DTYA / ISIN: US78649D1046
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03.09.2026 11:40:00
Meta Platforms May Have Escaped the Worst of a Landmark Teen-Safety Lawsuit. But the Ramifications Could Be Much Worse for Snap.
In what is being referred to as potentially social media's "Big Tobacco moment," Meta Platforms (NASDAQ: META) recently announced an agreement with 52 attorneys general under which the parent company of Facebook and Instagram will pay up to $18 billion over the next decade and significantly change its policies for teen users.While the fine would be the largest consumer-protection settlement ever, excluding Big Tobacco, most Wall Street analysts and experts believe Meta avoided what could have been a vastly larger financial settlement.But the ramifications from this landmark teen-safety lawsuit could be far worse for social media company Snap (NYSE: SNAP). Here's why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Snap Inc. (Snapchat)
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|527,60
|3,19%
|Snap Inc. (Snapchat)
|4,96
|2,38%
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