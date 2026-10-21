Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|Massive Strafe
|
21.10.2026 20:20:00
Meta Platforms: Milliardenstrafe in New Mexico – Aktie legt zu
Von Meta gab es zunächst keine Reaktion auf die Entscheidung. Nach dem Urteil der Geschworenen vor einigen Wochen hatte der Konzern bereits betont, dass man mit deren Entscheidung nicht einverstanden sei und sich weiter gegen die Vorwürfe verteidigen werde.
Pro Verstoß war eine Strafe von bis zu 5.000 Dollar veranschlagt worden - und die Geschworenen fanden Millionen Verstöße, die sich nach Rechnung des Richters auf die Milliardenbeträge addierten.
Cambridge-Analytica-Skandal beschädigte Vertrauen in Facebook
Der Skandal um Cambridge Analytica hatte 2018 das Vertrauen der Öffentlichkeit zum Facebook-Konzern nachhaltig beschädigt. Dabei ging es darum, dass Informationen aus einer harmlos erscheinenden Umfrage eines Datenforschers zur Erstellung von Nutzerprofilen genutzt und mit der Analysefirma Cambridge Analytica geteilt wurden. Auch das Team des damaligen Kandidaten Donald Trump griff darauf vor der US-Präsidentenwahl 2016 zurück. Insgesamt waren rund 87 Millionen Nutzer-Accounts betroffen. Der Konzern zahlte unter anderem rund sechs Milliarden Dollar an die US-Regierung, um Ermittlungen dazu beizulegen.
Im Nachgang des Skandals zog New Mexico dann 2021 vor Gericht mit Vorwürfen, bei denen es zusätzlich um die Meinungsfreiheit auf der Plattform ging. Auslöser waren Enthüllungen im Zuge der Aufarbeitung des Falls. Unter anderem hieß es dabei in einem Whistleblower-Bericht, dass einige prominente Accounts von Regeln zu auf der Plattform erlaubten Inhalten heimlich ausgenommen worden seien./so/DP/he
An der NASDAQ legt die Meta-Aktie zeitweise 1,98 Prozent auf 707,97 US-Dollar zu.
SANTA FE (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|13:24
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|12:57
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|08:29
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|07:31
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:22
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:24
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|12:57
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|08:29
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|07:31
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:22
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:24
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|12:57
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|08:29
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|07:31
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:22
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|587,60
|-5,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sackt kräftig ab -- DAX tiefer -- US-Börsen schwächer -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es deutlich abwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegt. Die Wall Street notiert leichter. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.