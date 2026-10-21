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Massive Strafe 21.10.2026 20:20:00

Meta Platforms: Milliardenstrafe in New Mexico – Aktie legt zu

Meta Platforms: Milliardenstrafe in New Mexico – Aktie legt zu

Ein folgenschwerer Datenschutzskandal beschäftigt Meta erneut vor Gericht. Während ein US-Urteil für Schlagzeilen sorgt, zeigt sich die Meta-Aktie an der Börse zunächst unbeeindruckt.

Der Facebook-Konzern Meta Platforms soll wegen des Jahre zurückliegenden Datenschutz-Skandals um Cambridge Analytica eine Strafe von 25 Milliarden Dollar zahlen. Zuvor hatten Geschworene im US-Bundesstaat New Mexico entschieden, dass Nutzer mit Blick auf Datenschutz und Redefreiheit von Facebook in die Irre geführt wurden. Der Richter berechnete in seiner Entscheidung einen Strafbetrag von knapp 219,5 Milliarden Dollar - reduzierte ihn dann aber im selben Satz auf 25 Milliarden (22,25 Mrd Euro).

Von Meta gab es zunächst keine Reaktion auf die Entscheidung. Nach dem Urteil der Geschworenen vor einigen Wochen hatte der Konzern bereits betont, dass man mit deren Entscheidung nicht einverstanden sei und sich weiter gegen die Vorwürfe verteidigen werde.

Pro Verstoß war eine Strafe von bis zu 5.000 Dollar veranschlagt worden - und die Geschworenen fanden Millionen Verstöße, die sich nach Rechnung des Richters auf die Milliardenbeträge addierten.

Cambridge-Analytica-Skandal beschädigte Vertrauen in Facebook

Der Skandal um Cambridge Analytica hatte 2018 das Vertrauen der Öffentlichkeit zum Facebook-Konzern nachhaltig beschädigt. Dabei ging es darum, dass Informationen aus einer harmlos erscheinenden Umfrage eines Datenforschers zur Erstellung von Nutzerprofilen genutzt und mit der Analysefirma Cambridge Analytica geteilt wurden. Auch das Team des damaligen Kandidaten Donald Trump griff darauf vor der US-Präsidentenwahl 2016 zurück. Insgesamt waren rund 87 Millionen Nutzer-Accounts betroffen. Der Konzern zahlte unter anderem rund sechs Milliarden Dollar an die US-Regierung, um Ermittlungen dazu beizulegen.

Im Nachgang des Skandals zog New Mexico dann 2021 vor Gericht mit Vorwürfen, bei denen es zusätzlich um die Meinungsfreiheit auf der Plattform ging. Auslöser waren Enthüllungen im Zuge der Aufarbeitung des Falls. Unter anderem hieß es dabei in einem Whistleblower-Bericht, dass einige prominente Accounts von Regeln zu auf der Plattform erlaubten Inhalten heimlich ausgenommen worden seien./so/DP/he

An der NASDAQ legt die Meta-Aktie zeitweise 1,98 Prozent auf 707,97 US-Dollar zu.

SANTA FE (dpa-AFX)

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Bildquelle: mundissima / Shutterstock.com,rafapress / Shutterstock.com,Valeriya Zankovych / Shutterstock.com

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