Meta Platforms nach dem Absturz: Das raten jetzt die Analysten

Der Facebook-Konzern Meta hat am Donnerstag über ein Viertel seines Werts verloren. Auslöser für den Kurssturz waren der erste Rückgang bei der Zahl täglich aktiver Facebook-Nutzer und die Enttäuschung der Anleger über die Umsatzprognose für das laufende Quartal. Auch einige Analysten haben nun bereits reagiert.Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Meta nach den Zahlen von 445 auf 355 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Bericht zum operativen Geschäft im vierten Quartal habe die Anleger der Facebook-Mutter schnell an die Mischung aus Plattformumstellung, Margenrückgang und ausgeprägte Kursvolatilität erinnert, die sie bereits im Sommer 2018 angetroffen hätten, schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach dem jüngsten Kursrutsch seien die Aktien aber wieder ansprechender bewertet, zudem habe sich der Konzern inzwischen bei der Verteilung globaler digitaler Werbebudgets etabliert. Damit blieb es bei der Kaufempfehlung.Die US-Bank JPMorgan hat Meta hingegen von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 385 auf 284 US-Dollar gesenkt. Analyst Douglas Anmuth strich die Papiere in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zudem von der "Analyst Focus List". Facebook stehe vor massiv sinkenden Werbeumsätzen – just während des teuren und unsicheren jahrelangen Umbaus zum "Metaverse".Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Meta von 400 auf 280 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Facebook-Mutterkonzern Meta habe im ersten Quartal ordentliche Werbeumsätze erzielt, schrieb Analyst Lloyd Walmsley in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Schockiert sei der Markt aber vom schwachen Ausblick auf das erste Quartal und einer zunehmenden Charakterisierung der Plattform Tiktok als Konkurrenz.(Mit Material von dpa-AFX)