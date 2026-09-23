Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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23.09.2026 14:44:00
Meta Platforms' National TV Ad Shows a Major Shift in the Business Model
Meta Platforms (NASDAQ: META) released the Muse app earlier this month. It's the company's answer to ChatGPT, and it came alongside a nationwide TV ad.
That ad features Muse automatically performing various tasks, such as scheduling events, operating smart home features, and registering a user's child for fall sports. The ad also featured Muse automatically researching and ordering school supplies.
Not everyone liked the commercial, with some saying it made the product appear too similar to Amazon's Alexa and didn't fully capture what makes Muse different. However, the success of the Muse app and the rapid shift to national TV ads featuring it indicate a major shift is taking place at Meta Platforms.
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22.09.26
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21.09.26
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|22.09.26
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|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|656,10
|1,41%
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