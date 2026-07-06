Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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06.07.2026 10:14:00
Meta Platforms' New Cloud Business Could Be a Game Changer for Its Stock
Meta Platforms (NASDAQ: META) has been one of the best companies at applying artificial intelligence (AI) to its core business to drive growth. However, the stock has nonetheless struggled amid investor concerns about its high spending on data center infrastructure.The company helped allay investors' fears when it was announced that the social media giant planned to sell excess computing power and launch its own cloud business. The move would put it into the same business as Amazon, Microsoft, and Alphabet.Like all three of those companies, Meta has a strong, growing core business that generates substantial operating cash flow. However, it has been their cloud computing units that have driven growth for these companies, as demand for both AI infrastructure services and solutions has been insatiable.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
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03.07.26
|S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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01.07.26
|AKTIEN IM FOKUS 2: Gerüchte zu Cloud-Plan treibt Meta - CoreWeave sacken ab (dpa-AFX)
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01.07.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 fällt letztendlich zurück (finanzen.at)
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01.07.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 gibt letztendlich nach (finanzen.at)
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01.07.26
|Meta-Aktie mit Kursrally, CoreWeave sackt zweistellig ab: Angebliche Cloud-Pläne von Facebook-Mutter beflügeln - Konkurrenz schwächelt (dpa-AFX)
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01.07.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Meta auf 'Buy' - Ziel 825 Dollar (dpa-AFX)
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01.07.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
01.07.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 zeigt sich am Mittwochnachmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|01.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|01.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|01.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|520,00
|0,44%
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