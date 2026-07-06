Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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06.07.2026 10:14:00

Meta Platforms' New Cloud Business Could Be a Game Changer for Its Stock

Meta Platforms (NASDAQ: META) has been one of the best companies at applying artificial intelligence (AI) to its core business to drive growth. However, the stock has nonetheless struggled amid investor concerns about its high spending on data center infrastructure.The company helped allay investors' fears when it was announced that the social media giant planned to sell excess computing power and launch its own cloud business. The move would put it into the same business as Amazon, Microsoft, and Alphabet.Like all three of those companies, Meta has a strong, growing core business that generates substantial operating cash flow. However, it has been their cloud computing units that have driven growth for these companies, as demand for both AI infrastructure services and solutions has been insatiable.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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