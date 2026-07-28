Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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28.07.2026 19:52:16
Meta Platforms Q2 Preview: Key Items to Watch to Turn Stock Around After Earnings
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