Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
10.03.2026 01:00:00
Meta Platforms Stock: Down About 17% in 6 Months, Is This a Good Buy-the-Dip Moment?
Shares of social media giant Meta Platforms (NASDAQ: META) have hit a rough patch recently. As of this writing, the stock has fallen roughly 17% over the last six months. This pullback comes amid investor unease about the massive, capital-intensive artificial intelligence (AI) buildouts across the technology sector.With that said, it's times like this -- when some of the market's Wall Street darlings are taking a hit -- that it is a good time to go searching for investment ideas.But does this pullback represent a buying opportunity, or is the market right to be cautious about Meta's spending plans?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
06.03.26
|S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
05.03.26
|Meta-Aktie sinkt: KI-Konkurrenz darf in WhatsApp (Dow Jones)
|
05.03.26
|Bundestag streitet über Altersgrenze für Social Media (dpa-AFX)
|
27.02.26
|S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.02.26
|Meta-Aktie stabil: Urteil gegen Facebooks Freunde-Finder (dpa-AFX)
|
24.02.26
|AKTIE IM FOKUS 2: AMD mit Kurssprung dank Mega-Deal mit Meta (dpa-AFX)
|
24.02.26
|ROUNDUP: Milliarden-Deal im KI-Wettrennen: Meta und AMD bauen Partnerschaft aus (dpa-AFX)
|
24.02.26
|AKTIE IM FOKUS: AMD mit vorbörslichem Kurssprung dank Mega-Deal mit Meta (dpa-AFX)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|24.02.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|555,20
|-0,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.