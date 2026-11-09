Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
09.11.2026 21:38:01
Meta Platforms Stock: Is it a Steal of a Deal at $650?
This year has been a volatile one for social media giant Meta Platforms (NASDAQ:META). It has hit highs of nearly $780, and its lows have been around $520. It's a vast range, and it demonstrates just how polarizing a stock this can be. On the one hand, it's a growth machine. On the other, it's also extremely aggressive when pursuing new growth opportunities, and thus, high capital spending can weigh on investors' minds.
Right now, the market is feeling bearish on Meta's stock again. Its latest quarterly results weren't impressive enough to justify sending the stock to an even higher valuation. But with it down close to 20% from its high, could it be a steal of a deal right now, while it trades at around $650?
Image source: The Motley Fool.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|06.11.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|571,70
|4,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow deutlich fester -- ATX und DAX legen letztlich zu -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt und der deutsche Leitindex zogen zum Wochenstart deutlich an. Auch der Dow zeigt sich sehr freundlich. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.