Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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27.10.2026 18:00:02
Meta Platforms Stock Falls Despite Posting Strong Q3 Numbers. Should Investors Buy the Dip?
Last week, social media giant Meta Platforms (NASDAQ:META) reported its third-quarter earnings. It was yet another solid quarter of growth, as the business continues to find ways to get bigger and generate more revenue. It's also eyeing significant growth opportunities in artificial intelligence (AI) and launched its new personal AI agent, Muse, back in September.
Despite the seemingly exciting potential ahead and its robust numbers, the stock has been falling since its quarterly results came out. Could this be a great opportunity for investors to buy the tech stock?
Image source: Getty Images.
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|UBS AG
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|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|26.10.26
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|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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