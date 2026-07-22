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WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008

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22.07.2026 20:59:00

Meta Platforms vs. Reddit: Which Social Media Stock Is the Better Buy

Meta Platforms (NASDAQ: META) and Reddit (NYSE: RDDT) are two of the most well-known social media companies. Meta Platforms has dominated the industry with Facebook, Instagram, and WhatsApp, while Reddit has carved out a unique niche for itself.Both stocks had rough starts to 2026, and while Meta has mostly recovered, Reddit is still down by more than 20% year to date. However, with both companies scheduled to report earnings before the end of the month, now would be a good time to assess them both and determine which is the better buy.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Meta Platforms (ex Facebook) 532,30 -3,34% Meta Platforms (ex Facebook)
Reddit 150,00 0,67% Reddit

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