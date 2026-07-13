Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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13.07.2026 15:43:00

Meta Pulls Instagram AI Update After Everyone Said They Didn't Want to Be Deepfaked

"We've heard the feedback that this feature missed the mark," Meta wrote in a blog post.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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09.07.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
03.07.26 Meta Platforms Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 Meta Platforms Buy UBS AG
01.07.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
01.06.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
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Meta Platforms (ex Facebook) 579,40 -1,40% Meta Platforms (ex Facebook)

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