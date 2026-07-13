Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
13.07.2026 15:43:00
Meta Pulls Instagram AI Update After Everyone Said They Didn't Want to Be Deepfaked
"We've heard the feedback that this feature missed the mark," Meta wrote in a blog post.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
10.07.26
|Freitagshandel in New York: Letztendlich Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
|
10.07.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
10.07.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
10.07.26
|Gewinne in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 steigen (finanzen.at)
|
10.07.26
|Gewinne in New York: Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
|
10.07.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 präsentiert sich am Freitagmittag schwächer (finanzen.at)
|
10.07.26
|S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.07.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|09.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|01.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|01.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|01.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|579,40
|-1,40%
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