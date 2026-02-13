Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
13.02.2026 08:00:00
Meta Quest wagt Neuanfang mit „Horizon OS 2“
Meta hält Wort und fährt seine Metaverse-Ambitionen auf Meta Quest zurück. Dies schlägt sich nun im Betriebssystem nieder.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
13.02.26
|S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
12.02.26
|ROUNDUP: WhatsApp kritisiert Komplett-Blockade in Russland (dpa-AFX)
|
12.02.26
|WhatsApp kritisiert Komplett-Blockade in Russland (dpa-AFX)
|
10.02.26
|Meta-Aktie sinkt leicht: Triumph für WhatsApp vor EuGH (dpa-AFX)
|
10.02.26
|Urteil: Meta muss Telekom 30 Millionen Euro zahlen (dpa-AFX)
|
09.02.26
|Meta-Aktie im Plus: Einstweilige EU-Maßnahmen gegen Whatsapp (Dow Jones)
|
09.02.26