Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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17.03.2026 06:59:00
Meta Ray-Ban Display: Update bringt Widgets, Reels und neue Spotify-Funktionen
Wann Meta Ray-Ban Display international startet, ist weiterhin unklar. Meta nutzt die Zeit, um die Funktionen der Smart Glasses auszubauen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
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13.03.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
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13.03.26
|Meta Platforms-Aktie im Minus: Gerichtsstreit um Nutzerdaten - Klage gegen WhatsApp wegen Facebook-Übermittlung (dpa-AFX)
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13.03.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 nachmittags in Rot (finanzen.at)
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13.03.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
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13.03.26
|S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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13.03.26
|Börse New York: NASDAQ 100 liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
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12.03.26
|Steinmeier für Social-Media-Verbot für Kinder (dpa-AFX)
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12.03.26
|Söder skeptisch bei Social-Media-Verbot - 'nicht nur Blabla' (dpa-AFX)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|16.03.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.03.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.03.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Meta Platforms (ex Facebook)
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Der heimische Aktienmarkt wird sich zum Auftakt zunächst kaum aus der Deckung wagen. Beim DAX zeichnet sich zum Auftakt ein überschaubares Minus ab. An den Börsen in Asien zeigen sich mehrheitlich überschaubare Verluste.