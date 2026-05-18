Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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18.05.2026 05:08:00
Meta Ray-Ban Display unterstützen endlich die Erkennung neuronaler Handschrift
Die Smartglasses mit integriertem Display bekommen eine bereits letzten Herbst gezeigte Funktion, plus verbesserte Navigation und kombinierte Videoaufnahmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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15.05.26
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