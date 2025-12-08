Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

08.12.2025 16:22:37

Meta reagiert auf Druck der EU: Facebook- und Instagram-Nutzer können bald personalisierte Werbung einschränken

Gute Nachrichten für alle, die sich mit der personalisierten Werbung auf Facebook oder Instagram unwohl fühlen: In Zukunft sollen Nutzer mehr Entscheidungsgewalt über ihre Datenabgabe bekommen. Der Meta-Konzern reagiert damit auf einen Streit mit der EU-Kommission.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
