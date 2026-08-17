Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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18.08.2026 00:57:19
Meta rejects claims it sought to hook children to Facebook, Instagram as landmark trial begins
This concerns claims that the firm deliberately designed Facebook and Instagram to encourage compulsive use among young usersWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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