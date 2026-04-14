Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
14.04.2026 16:30:00
Meta Released a New AI Model. Should You Buy the Stock Now?
Meta Platforms (NASDAQ: META) is playing catch-up in the AI model space. The company's CEO, Mark Zuckerberg, is determined to redeem the company after its predecessor, Llama 4, fell short of expectations. Meta went on to create its Superintelligence Labs and recruited AI wunderkind Alexandr Wang to run the organization as Chief AI Officer. Meta made a splash this week with the debut of Muse Spark, an ambitious AI model that should be on par with leading competitors OpenAI, Anthropic, and Alphabet's Google. Muse Spark is the product of a multibillion-dollar effort from Meta. The initial reaction to Muse Spark has been positive, and Meta's stock has popped 9%. Shares of Meta are down 14% over the past six months and nearly 5% in 2026. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
10.04.26
|S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09.04.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
09.04.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
07.04.26
|Iran: Internet-Blackout bis Kriegsende (dpa-AFX)
|
03.04.26
|S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Meta Platforms (ex Facebook) von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
31.03.26
|Freundlicher Handel in New York: Zum Start Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
27.03.26
|Meta-Aktie schwächer: Streit mit Verbraucherzentralen könnte mit Vergleich enden (dpa-AFX)
|
27.03.26
|KORREKTUR/Sammelklage: Meta und Verbraucherzentralen prüfen Vergleich (dpa-AFX)