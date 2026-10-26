Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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26.10.2026 23:05:09

Meta Reported a Great Quarter and the Stock Still Fell. Is It a Buy?

In this video, I will cover Meta's latest earnings report, Sundar Pichai's recent comments on Google's AI strategy, and the latest updates on Nebius. Watch the short video to learn more, consider subscribing, and click the special offer link below.

*Stock prices used were from the trading day of Oct. 22, 2026. The video was published on Oct. 22, 2026.

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22.10.26 Meta Platforms Buy UBS AG
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