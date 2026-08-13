Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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13.08.2026 07:54:22

Meta says it shut down 750,000 under-16 accounts in Australia

Observers are watching for signs of whether the new rules are working but many Australian children have found workaroundsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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03.08.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Meta Platforms Kaufen DZ BANK
30.07.26 Meta Platforms Buy UBS AG
30.07.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
30.07.26 Meta Platforms Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Meta Platforms (ex Facebook) 515,40 -0,08% Meta Platforms (ex Facebook)

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