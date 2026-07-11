Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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11.07.2026 18:13:00
Meta schaltet KI-Generierung aus Instagram-Stilen ab
Für einige Tage konnte „Meta Muse“ Bilder erstellen, die auf den Inhalten von fremden Instagram-Accounts basierten. Damit ist nun Schluss. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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