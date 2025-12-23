Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
23.12.2025 18:59:00
Meta-Scraping-Urteil: OLG München stärkt Nutzerrechte bei „Kontrollverlust“
In einem Urteil gegen die Facebook-Mutter Meta hat das OLG München betont, dass Plattformbetreiber für Sicherheitslücken beim Massenabgriff von Daten haften.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
