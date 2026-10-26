Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
26.10.2026 16:41:52
Meta Seeks About $95 Billion for AI Buildout as Nvidia, AMD and Broadcom Consider Investing in Their Own Customer
This article Meta Seeks About $95 Billion for AI Buildout as Nvidia, AMD and Broadcom Consider Investing in Their Own Customer originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|471,60
|2,56%
|Meta Platforms (ex Facebook)
|574,70
|0,03%
|NVIDIA Corp.
|192,66
|2,27%
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