With us Aktie
WKN: 554221 / ISIN: JP3234010001
|
21.05.2026 22:34:59
Meta settles social media addiction case with US school district
The trial had been set as a test case for 1200 other school districts making similar claims.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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