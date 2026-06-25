KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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25.06.2026 10:58:00
Meta setzt verstärkt auf KI-Moderation statt menschlicher Prüfer
Meta will die Moderation auf Facebook und Instagram bis Ende 2026 weitgehend automatisieren. LLMs sollen menschliche Prüfer ersetzen und die Effizienz steigern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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