Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
26.03.2026 15:24:09
Meta Shares Dip Amid $6M Verdict, Layoffs And More
This article Meta Shares Dip Amid $6M Verdict, Layoffs And More originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
26.03.26
|Aktien von Meta und Alphabet in Rot: Rückschlag vor US-Gericht (dpa-AFX)
|
26.03.26
|ROUNDUP/US-Geschworene: Meta und YouTube warnten nicht vor Risiken (dpa-AFX)
|
25.03.26
|ROUNDUP/US-Geschworene: Meta und YouTube warnten nicht vor Risiken (dpa-AFX)
|
25.03.26
|WDH/ROUNDUP/US-Geschworene: Meta und YouTube warnten nicht vor Risiken (dpa-AFX)
|
25.03.26
|ROUNDUP/US-Geschworene: Meta und YouTube warnten nicht über Risiken (dpa-AFX)
|
25.03.26
|US-Geschworene: Meta und Youtube warnten nicht über Risiken (dpa-AFX)
|
21.03.26
|Social-Media-Verbot: BKA-Chef fordert Folgen für Plattformen (dpa-AFX)
|
20.03.26
|Meta-Aktie kaum verändert: Strategiewechsel bei Horizon Worlds überzeugt Anleger (dpa-AFX)