Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
12.01.2026 17:35:23
Meta shuts over 544,000 Australian accounts after ban
The tech giant removed Facebook, Instagram and Threads accounts to comply with Australia's social media ban for under-16-year-olds.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
