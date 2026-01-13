Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
13.01.2026 04:59:30
Meta shuts over 544,000 Australian accounts after ban
The tech giant removed Facebook, Instagram and Threads accounts to comply with Australia's social media ban for under-16-year-olds.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|12.12.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|550,60
|-1,99%
