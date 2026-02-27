Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
27.02.2026 03:20:57
Meta signs multi-billion-dollar deal to rent Google AI chips: report
The Facebook owner has also signed a deal with Nvidia to buy its current and future AI chipsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
