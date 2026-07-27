Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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27.07.2026 03:41:00

Meta Slipped Back Below $600 Before Wednesday's Report. It Now Trades at About 22 Times Earnings. Here's What Investors Should Know.

Meta Platforms (NASDAQ: META) closed Friday at $595.19, back under $600 and about 25% below its 52-week high of $796.25. At that price, the social media company trades at about 22 times earnings -- a lower multiple than the S&P 500's (SNPINDEX: ^GSPC) roughly 28.5. Meta reports second-quarter results after the close on Wednesday, July 29.What the market is marking down, however, isn't the advertising business.First-quarter revenue rose 33% year over year to $56.31 billion -- an acceleration from the 22% growth Meta posted for all of 2025. Ad impressions across its apps climbed 19%, average price per ad rose 12%, and family daily active people averaged 3.56 billion, up 4%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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21.07.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
20.07.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
09.07.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
03.07.26 Meta Platforms Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 Meta Platforms Buy UBS AG
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