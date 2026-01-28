Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
28.01.2026 08:30:00
Meta stärkt WhatsApp-Datenschutz mit neuen „strikten Kontoeinstellungen“
WhatsApp integriert eine neue Funktion namens „strikte Kontoeinstellungen“, die erweiterte Datenschutz- und Sicherheitsfunktionen mit einem Klick aktiviert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
