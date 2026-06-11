Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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11.06.2026 10:35:44
Meta starts unwinding Manus deal by splitting operations, data
The owner of Facebook and Instagram has effectively erected a firewall between itself and the agentic AI serviceWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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