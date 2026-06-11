Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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11.06.2026 10:35:44

Meta starts unwinding Singapore-based Manus deal by splitting operations, data

Facebook’s owner has effectively put up a firewall between itself and the AI firm, which moved here in 2025Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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