Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
20.02.2026 05:07:00
Meta stellt eigene Messenger-Webseite ein, verweist auf Facebook und Mobil-App
Nach den Apps für Windows und Mac streicht Meta auch messenger.com als Plattform des eigenen Messengers. Nutzer werden auf Facebook und die Mobil-App verwiesen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
