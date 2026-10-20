Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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20.10.2026 18:35:02

Meta Stock Climbed 25% in September. Here’s Why There’s More Upside Ahead

After lagging the market over the past year, Meta Platforms (NASDAQ:META) is finally bouncing back. During September -- a month that has historically not been great for equity markets -- Meta gained about 25%, while the S&P 500 climbed by less than 1%. Meta has given back some of these gains in October, but for investors focused on the long game, there could be plenty of upside left for the tech leader. Here is why.

Image source: The Motley Fool.

Over the past year, Meta Platforms has gone all in on artificial intelligence (AI). The company's significant investments in this field have been somewhat reminiscent of the period when it poured substantial sums into its metaverse ambitions. There is only one problem. Meta Platforms' metaverse efforts did not quite yield the results management expected.

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15.10.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
08.10.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
24.09.26 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.
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