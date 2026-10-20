Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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20.10.2026 18:35:02
Meta Stock Climbed 25% in September. Here’s Why There’s More Upside Ahead
After lagging the market over the past year, Meta Platforms (NASDAQ:META) is finally bouncing back. During September -- a month that has historically not been great for equity markets -- Meta gained about 25%, while the S&P 500 climbed by less than 1%. Meta has given back some of these gains in October, but for investors focused on the long game, there could be plenty of upside left for the tech leader. Here is why.
Image source: The Motley Fool.
Over the past year, Meta Platforms has gone all in on artificial intelligence (AI). The company's significant investments in this field have been somewhat reminiscent of the period when it poured substantial sums into its metaverse ambitions. There is only one problem. Meta Platforms' metaverse efforts did not quite yield the results management expected.
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
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20.10.26
|Joel Kaplan to step down as Meta global affairs chief (Financial Times)
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20.10.26
|Pluszeichen in New York: Am Dienstagnachmittag Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
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16.10.26
|S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
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15.10.26
|Meta and Apple team up on AI model tailored for Mac computers (Financial Times)
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13.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
13.10.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
13.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 im Minus (finanzen.at)
|
12.10.26
|NYSE-Handel S&P 500 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|15.10.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|617,40
|-1,97%
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