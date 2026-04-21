Meta Platforms Aktie

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WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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21.04.2026 18:30:00

Meta Stock Could Surge If This AI Flywheel Starts Spinning

Meta (NASDAQ: META) is making a massive push across AI infrastructure, smart glasses, and platform monetization, and that combination could become far more powerful than the market expects. The key question is whether these bets start reinforcing each other before rising costs weigh too heavily on sentiment.Stock prices used were the market prices of April 10, 2026. The video was published on April 18, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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29.01.26 Meta Platforms Kaufen DZ BANK
29.01.26 Meta Platforms Buy Goldman Sachs Group Inc.
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