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26.10.2026 14:17:01
Meta Stock Has Dropped the Day After 3 Straight Earnings Reports. Is It a Buy Now?
Meta Platforms (NASDAQ:META) has made a habit this year of posting a strong quarter and then seeing its stock sink the next day. Shares fell around 7% on Oct. 22, after the company said third-quarter revenue rose 26% year over year. This followed post-earnings drops of about 9% on April 30 and 8% on July 30.
That's a big change from January, when the stock popped about 10% after Meta's fourth-quarter report.
The stock now trades near $649 as I write, about 17% under its Sept. 24 close of about $778 (its highest close in about a year). Yet, for all the selling, shares are down just about 3% for 2026.
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