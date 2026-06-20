Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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20.06.2026 21:21:01
Meta Stock Hasn’t Been This Cheap in Years. Is It a Buy?
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
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20.06.26
|Ministers to make YouTube and Meta boost prominence of UK news (Financial Times)
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17.06.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
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17.06.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
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17.06.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 am Mittag fester (finanzen.at)
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17.06.26
|Buying Cursor could be SpaceX’s Instagram moment (Financial Times)
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12.06.26
|Störung bei Facebook und Instagram: Meta-Aktie schwächelt (dpa-AFX)
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12.06.26
|IPO/AKTIE IM FOKUS 2: Starker Börsengang - SpaceX mehr wert als Meta und Tesla (dpa-AFX)
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12.06.26
|S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)