Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
25.06.2026 13:51:13
Meta Stock In Focus As AI Model Review Standoff And Surging Capex Dominate Headlines
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|478,10
|-2,69%
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