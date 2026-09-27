Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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27.09.2026 04:52:01
Meta Stock Is Having Its Best Month Since 2013. History Says Every 20% Month Has Led to Gains a Year Later.
Shares of Meta Platforms (NASDAQ:META) are up around 30% so far in September as I write this, from $572.34 at the end of August to about $750. With the month ending Wednesday, this puts the stock on track for its largest monthly rise since July 2013.
The rally has taken shares to within around 5% of their record close of $790.00, hit in August 2025. And most of it has come since Sept. 8, when Meta released Muse, a personal artificial intelligence (AI) agent that can book travel, fill out forms, and send emails for its users.
Since its 2012 initial public offering, the stock has climbed 20% or more in a single month nine times, and shares were up 12 months later every time. But does this month look like the others?
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
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25.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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25.09.26
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25.09.26
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25.09.26
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25.09.26
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25.09.26
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Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|659,80
|-3,55%
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